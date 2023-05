Il ministro al vertice del Comitato ordine pubblico in prefettura, presenti anche il sindaco Beppe Sala, il procuratore capo Marcello Viola e i vertici delle forze dell'Ordine

Si è tenuto in prefettura, a Milano, la riunione del Comitato ordine pubblico e sicurezza. Alla riunione, presieduta dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, il prefetto di Milano, Renato Saccone, il sindaco di Milano Beppe Sala, il procuratore capo di Milano Marcello Viola e i vertici delle forze dell’ordine.

Sul tavolo il tema della sicurezza in città e i provvedimenti già adottati per la zona della stazione Centrale, con i controlli rafforzati predisposti dal Viminale. Il sindaco ha annunciato, nei giorni scorsi, che avrebbe chiesto al titolare del Viminale l’invio di un maggiore numero di personale di forze dell’ordine e telecamere.

“Non esiste un problema sicurezza”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, in prefettura, a Milano, per la riunione del Comitato ordine pubblico e sicurezza. “Occorre anche dare una giusta interpretazione dei fenomeni – ha affermato – c’è una grande attenzione. Quello che non riusciamo a prevenire, viene in ogni caso al 100% assicurato alla giustizia”.

A Milano in arrivo 430 uomini in più forze dell’ordine