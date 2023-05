Le parole della premier italiana in visita a Praga

“Ci siamo interrogati sul ruolo della Ue, su tanti temi, tra cui in tema di sicurezza energetica, che significa catene di approvvigionamento, essere padroni del proprio destino e ci sono problemi di dipendenza energetica che l’Europa deve risolvere, e io ho raccontato al premier Fiala il progetto dell’Italia per cercare di diversificare la produzione di energia, garantire un mix energetico e coinvolgere le nazioni mediterranee. L’Italia può essere porta d’ingresso in Europa, investendo e rafforzando le sue infrastrutture, come stiamo facendo investendo anche parte del Pnrr”. Lo ha detto la premier, Giorgia Meloni, a Praga al termine dell’incontro con il primo ministro della Repubblica Ceca, Petr Fiala. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata