La deputata di Azione-Italia Viva poi commenta i progetti di riforma: "Impegno trasversale da parte di tutti"

Elena Bonetti, ex ministra per le Pari opportunità e la famiglia e deputata di Azione-Italia Viva, ha commentato la situazione attuale tra maggioranza e minoranza in merito al delicato tema delle riforme. “Quello che si è visto ieri è un dialogo che il governo ha promosso con le opposizioni ed è chiaro che cambiare le riforme del Paese impone un impegno trasversale da parte di tutti. È compito della maggioranza farlo perché ha l’onere e l’onore di guidare questo processo ma la maggioranza non può arroccarsi dietro ad una determinazione priva di un confronto”, ha detto la deputata di Azione-IV a margine della presentazione a Roma del libro di Giorgio Merlo ‘Il Centro, Dopo il populismo’. Interpellata poi su un ipotetico coordinamento tra Calenda e i Cinque Stelle, Bonetti ha risposto: “Il dovere del dialogo lo abbiamo con tutte e con tutti ma non penso proprio che Calenda abbia intenzione di andare con Conte”.

