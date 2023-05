A Palazzo Madama presenti Mattarella e Meloni, concerto della banda Interforze e di Gianni Morandi

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato a Palazzo Madama per partecipare alle iniziative previste per celebrare i 75 anni della prima seduta (8 maggio 1948) del Senato. Il capo dello Stato è stato accolto da un lungo applauso. A ricevere l’inquilino del Quirinale è stato il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Poco prima aveva fatto il suo ingresso a palazzo Madama anche la premier Giorgia Meloni.

Il presidente della Repubblica si è seduto tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e il presidente del Senato Ignazio La Russa e ha ascoltato l’esecuzione dell’Inno di Mameli eseguita da Gianni Morandi. Presenti diversi ministri e parlamentari.

Star tra parlamentari e ministri. A stringere le mani a Gianni Morandi, tra gli altri, i ministri Matteo Piantedosi, Antonio Tajani ed Eugenia Roccella, poi Matteo Renzi, Gianfranco Fini e Pierferdinando Casini.

In Aula spazio al convegno ‘Il Senato nella storia dell’Italia repubblicana’ con Stefano Folli, Anna Finocchiaro, Ernesto Galli della Loggia e Giuseppe Parlato, seguito da un concerto con protagonista Gianni Morandi. All’evento di Palazzo Madama presenti anche la presidente della Corte costituzionale Silvana Sciarra, il vice presidente della Camera Giorgio Mulè, il presidente della Knesset, i senatori a vita Liliana Segre e Mario Monti.

La Russa: “Con prima seduta popolo tornò sovrano”

Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha consegnato simbolicamente a Gianni Morandi, nell’aula di palazzo Madama per la cerimonia per celebrare i 75 anni della prima seduta (8 maggio 1948) del Senato, la campanella “con la quale diamo inizio alle sedute o a volte azzittisco chi chiacchiera“, ha scherzato. La Russa ha poi ringraziato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni, la presidente della Consulta Silvana Sciarra e i senatori a vita Mario Monti e Liliana Segre. “Questa celebrazione l’ho avvertita come necessaria – ha aggiunto il presidente del Senato – perché 75 anni fa, con la prima seduta del Senato, il popolo ritornava sovrano e padrone del suo destino. I senatori andavano a onorare la libertà e i valori che sono insiti nella Costituzione, che vogliamo non solo ricordare ma anche onorare e rispettare”.

