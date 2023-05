Così Angelo Bonelli: "Politiche del governo in direzione opposta all'emergenza climatica"

“Nemmeno d fronte ai fatti drammatici di questi giorni – siccità e inondazioni – il governo i giorni il governo Meloni comprende che la vera emergenza è quella climatica. Si nomina un commissario quando questo governo prosegue nelle sue politica basate sugli idrocarburi trasformando l’Italia in un hub del gas e non delle rinnovabili”. Così Angelo Bonelli a margine del flash mob promosso dai Verdi in concomitanza con la prima riunione della cabina di regia per la siccità. “L’Italia ha bisogno di altro e non di un ministro come Salvini che dice che la responsabilità è degli ecologisti he dicono che non fanno disboscare le montagne – ha aggiunto – le politiche del governo vanno nella direzione opposta di come si dovrebbe affrontare l’emergenza climatica: si dovrebbe affrontare realizzando una legge che dice stop al consumo di suolo, investimenti per impedire la dispersione dell’acqua potabile e una politica energetica che non si basi sul gas ma sulle energie rinnovabili”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata