Il titolare del Viminale: "Spero che sia qualcosa di contenuto"

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi è intervenuto sulla situazione drammatica in Emilia-Romagna, dove il maltempo ha causato due vittime e un disperso, e circa 5000 persone sono a rischio evacuazione.

“Mi dispiace molto per i morti legati al maltempo in Emilia-Romagna, io sono in parte anche emiliano-romagnolo. Ho vissuto trent’anni a Bologna, quindi mi sento in parte anche bolognese. Mi dispiace molto che proprio in provincia di Bologna sono in difficoltà. Spero che sia qualcosa di contenuto”, ha detto Piantedosi nella conferenza stampa che si è tenuta dopo la riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza in Prefettura a Palermo. “Contatterò chi di dovere per chiedere aggiornamenti in merito alla situazione”, ha aggiunto il titolare del Viminale.

