Il sottosegretario alla Cultura alla Scuola ispettori e sovrintendenti

“Spero prima di morire di vederla di nuovo in piedi perché il tempo lungo della ricostruzione mi è sempre stato insopportabile. Devo venire a vedere, ad esempio, il Maxi; comunque ho visto che i lavori sono andati avanti. La cattedrale però è ancora indietro”. Lo ha detto il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, alla Scuola ispettori e sovrintendenti in L’Aquila, dove gli allievi marescialli del 94° Corso ‘Dodecanneso II’, che frequentano il 1° anno di studi, hanno pronunciato il loro giuramento di fedeltà alla Repubblica alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. “Credo che, lo posso dire da membro del Governo, il primo dovere di qualunque Governo, di sinistra e di destra, sarebbe rimettere in piedi le zone del terremoto – ha aggiunto Sgarbi”, Amatrice è ancora completamente a terra.

