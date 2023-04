Il ministro al question time alla Camera: "Nuovo taglio contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi"

Ancora provvedimenti per le famiglie, con agevolazioni per chi ha figli. “Il Governo, come indicato nella relazione al Parlamento oggi all’esame di questa Camera, destinerà con un prossimo provvedimento di urgenza i margini di bilancio disponibili per finanziare, per l’anno in corso, un nuovo taglio dei contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi e un innalzamento del limite dei fringe benefit per i lavoratori dipendenti con figli“. Così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti rispondendo al question time alla Camera.

“Il governo ha confermato la volontà di potenziare i servizi educativi per l’infanzia, incrementare i congedi parentali e la conciliazione lavoro-famiglia. Si ritiene necessario lavorare per una maggiore conciliazione e una maggiore partecipazione delle donne alla vita lavorativa. il Governo, anche nell’ambito dei lavori della delega fiscale, valuterà tutti gli interventi a sostegno delle famiglie, tenendo a riferimento il reddito disponibile delle stesse, consapevole dell’importanza di dare slancio alla natalità nel nostro Paese”, dice ancora Giorgetti al question time alla Camera. “il Governo destinerà con un prossimo provvedimento di urgenza i margini di bilancio disponibili per finanziare, per l’anno in corso, un nuovo taglio dei contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi e un innalzamento del limite dei fringe benefit per i lavoratori dipendenti con figli – ricorda – Come si evince anche dal Programma nazionale delle riforme, la strategia complessiva del Governo in tema di politiche per la natalità non intende limitarsi agli incentivi fiscali, ma punta anche a supportare le famiglie con un ampio ventaglio di strumenti”.

