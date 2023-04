Il leader di FI è ricoverato dal 5 aprile scorso per un'infezione polmonare

Altra notte tranquilla per Silvio Berlusconi all’ospedale San Raffaele di Milano. È quanto filtra da fonti sanitarie. Il leader di Forza Italia ed ex premier è ricoverato dal 5 aprile scorso per un’infezione polmonare insorta in un quadro di una leucemia mielomonocitica cronica e, dopo aver trascorso 12 giorni in terapia intensiva, si trova attualmente in cura nel padiglione Q in un reparto di degenza ordinaria. Nell’ultimo bollettino firmato dai professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri diramato ieri, si parlava di “quadro clinico stabile” e di “ottimale e convincente ripresa delle funzionalità d’organo”.

