Il sottosegretario alla Cultura ha ricevuto fischi quando ha preso la parola

Anche Viterbo ha celebrato il 25 aprile, giorno che ricorda la liberazione dell’Italia dal nazi-fascismo. In piazza San Lorenzo era presente anche il presidente dell’Anpi della città laziale, Enrico Mezzetti, protagonista di una scena diventata virale sui social. Il numero uno dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia di Viterbo non ha voluto stringere la mano a Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura e sindaco di Sutri. “Da quando è finito il Covid ci si dà la mano, il presidente dell’Anpi ha preferito non darmela”, ha detto Sgarbi che, inoltre, ha ricevuto fischi quando ha preso la parola durante l’evento organizzato in piazza San Lorenzo.

