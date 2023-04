Il commento dell'esponente dell'Associazione nazionale Partigiani cristiani alle parole del presidente del Senato in tema di Costituzione

Alla commemorazione di Alcide de Gasperi, promossa da Angelino Alfano – presidente della Fondazione che ricorda lo statista italiano – era presente il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Con lui anche Aladino Lombardi, dell’Associazione nazionale Partigiani cristiani. Un’occasione perfetta per ritornare sulle parole del presidente del Senato, Ignazio La Russa, che tanto hanno fatto discutere: “Non voglio fare polemica, ma ha giurato sulla Costituzione e certe affermazioni non sono comprensibili: è la seconda carica dello Stato. È importante ricordare che la Costituzione è antifascista. Sui valori e sugli ideali per cui sono morti tanti patrioti c’è gente che campa di rendita. Bisogna leggere i libri”, ha detto Lombardi.

