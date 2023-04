L'assessore alla Cultura di Roma: "E' una festa di tutti e per tutti"

Miguel Gotor, assessore alla Cultura di Roma Capitale, difende la festa del 25 aprile e punta il dito contro il mondo della “comunicazione” ritenendo che valorizzi “fenomeni minoritari e in alcuni casi persino folklorici”. “Il 25 aprile è già la festa di tutti e per tutti. Riguarda l’Italia intera. Poi è fisiologico che ci siano minoranze che non si rispecchiano in questa festa ma la democrazia è proprio il rispetto delle minoranze. Non è un problema”, afferma Gotor a margine di un incontro alla libreria Moby Dick di Roma Garbatella per la Festa della Resistenza. “Per quanto riguarda le dichiarazioni fatte dal presidente del Senato, ne è il solo responsabile. Ma penso che lascino il tempo che trovano”, aggiunge l’assessore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata