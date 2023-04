Il presidente della Repubblica in visita in Polonia

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato al Palazzo della Cancelleria di Varsavia per incontrare il primo ministro della Repubblica di Polonia Mateusz Morawiecki. Il capo dello Stato si sposta poi al Palazzo del Parlamento per il bilaterale con la presidente del Sejm, la Camera bassa polacca, Elzbieta Witek. Infine previsto l’incontro con il presidente del Senato Tomasz Grodzki. Al termine di questi faccia a faccia istituzionali Mattarella volerà a Cracovia. Nel pomeriggio è prevista la visita al campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau. “Sono felicissimo di trovarmi in Polonia, di essere questi due giorni a Varsavia”, ha detto Mattarella incontrando Morawiecki.

