La donna reduce dell'Olocausto ha accompagnato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella sua visita ad Auschwitz

“Io la speranza non la ho mai persa e non penso minimamente che il Novecento andrà perduto nella memoria. Nessuno dimenticherà mai“. Così Tatiana Bucci, sopravvissuta alla Shoah, arrivando ad Auschwitz per accompagnare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Oramai siamo pochi (sopravvissuti, ndr)”, dice ancora Bucci.

