La presidente dell'Unione delle comunità ebraiche italiane arrivando al campo di concentramento polacco

“Che il presidente Mattarella sia qui in un giorno così importante è una scelta molto forte, un messaggio politico, di storia e di coerenza molto forte che apprezziamo e che serve in questo momento”. Così Noemi Di Segni, presidente dell’Unione delle comunità ebraiche italiane, arrivando ad Auschwitz per accompagnare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

