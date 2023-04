ll ministro per le Imprese e il made in Italy a margine dell'assemblea della Cisal, a Roma

“È importante poter ottenere una maggiore flessibilità in Europa per indirizzare al meglio i fondi del Pnrr, dei fondi di coesione e fondi strutturali su progetti che siano facilmente realizzabili e nei tempi giusti imposti dal Pnrr ma soprattutto su progetti che abbiano ricadute significative sul sistema produttivo e sociale e quindi sul lavoro. Questa non è la sfida del Governo Meloni ma è la sfida dell’Italia”. Così il ministro per le Imprese e il made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell’assemblea della Cisal in corso a Roma.

