Foto dal sito detonisindaco.it

Ha ottenuto il 52,8% delle preferenze

Alberto Felice De Toni, appoggiato dal centrosinistra e da una lista civica, è il nuovo sindaco di Udine. Quando sono state scrutinate 97 delle 98 sezioni, De Toni ha ottenuto il 52,8% (18.371 voti) delle preferenze. Sconfitto il primo cittadino uscente, Pietro Fontanini, candidato del centrodestra. L’affluenza è stata pari al 44% (35.604 votanti su 80.650 elettori, di cui 16.863 uomini e 18.741 donne).

Il neosindaco: “Udine ha scelto di cambiare”

“Udine ha scelto di cambiare. Prima di qualsiasi altro commento non posso non ringraziare i cittadini e le cittadine che hanno voluto dare fiducia al nostro progetto civico. Un risultato che premia le fatiche che i nostri candidati e le nostre candidate hanno impiegato per raccontare la Udine che vogliamo. Una Udine più bella, viva, attrattiva. In una parola più felice”. Sono le parole di Alberto Felice De Toni, neo sindaco di Udine, riportate da TeleFriuli. “Non posso dire che ora ci rimboccheremo le maniche per lavorare perché le maniche sono già rimboccate dal primo giorno di questa lunga campagna elettorale. Posso però dire che già da domani saremo al lavoro per iniziare a completare la composizione della giunta ed essere immediatamente operativi. Ci aspettano già il 25 aprile, il primo maggio e un grande impegno come l’adunata nazionale degli alpini e la nostra disponibilità e collaborazione sarà massima”. Il vento è cambiato – ha continuato De Toni – e la convergenza con Marchiol, che ringrazio assieme alla sua squadra, per la fiducia, è stata quasi naturale”.

Schlein: “Grande soddisfazione”

“Una bellissima notizia, la vittoria di Alberto Felice De Toni a Udine. Ed è una grande soddisfazione per tutte e tutti quelli che lo hanno accompagnato in questo percorso. Una vittoria costruita grazie a un bel lavoro di squadra. Ad Alberto Felice De Toni vanno gli auguri di buon lavoro da tutta la comunità democratica”. Così in una nota la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein.

