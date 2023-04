Il figlio del leader di FI in visita al San Raffaele: "Sta migliorando ma resta in ambito intensivo"

Esprime ottimismo Pier Silvio Berlusconi secondogenito del Cavaliere, parlando con i cronisti all’esterno del San Raffaele di Milano dove il padre è ricoverato da mercoledì della scorsa settimana. “Vi voglio dire questa cosa perché mi viene dal cuore: sono ammirato dalla forza e dall’impegno con cui mio papà, ancora una volta, sta lavorando per recuperare. Ve lo dico veramente: è un esempio”, ha detto Pier Silvio Berlusconi che ha aggiunto: “Adesso l’ho trovato di buon umore. Si sta impegnando, è già in prospettiva con il suo pensiero”. Poi sulle condizioni di salute: “E’ in ambito intensivo quindi questa è una cosa che va tenuta in considerazione. Sta migliorando ma i medici mi dicono che è in un ambito intensivo”

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata