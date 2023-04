Quinta notte in ospedale per il leader di Forza Italia che resta ricoverato in terapia intensiva. Il dottor Zangrillo parla di cauto ottimismo

“Nelle ultime 48 ore si è assistito a un progressivo e costante miglioramento delle funzionalità d’organo monitorate“. Lo si legge nel bollettino medico dell’ospedale San Raffaele di Milano firmato dai professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri sulle condizioni di salute del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ricoverato da mercoledì scorso per un’infezione polmonare in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica.

“Le terapie citoriduttiva, antimicrobica e antinfiammatoria stanno producendo i risultati attesi, consentendoci di esprimere un cauto ottimismo. Il Presidente Silvio Berlusconi resta ricoverato in ambito intensivo” prosegue il bollettino medico dell’ospedale San Raffaele di Milano firmato dai professori Alberto Zangrillo, medico personale di Silvio Berlusconi e primario di anestesia e rianimazione cardiochirurgica, e Fabio Ciceri, primario delle unità di ematologia e trapianto del midollo osseo e oncoematologia.

Notte tranquilla per Berlusconi al S.Raffaele

Quinta notte “tranquilla” trascorsa dal leader di Forza Italia ed ex premier, Silvio Berlusconi, all’ospedale San Raffaele di Milano dove è ricoverato in terapia intensiva da mercoledì scorso per un’infezione polmonare. È quanto filtra da fonti sanitarie, sullo stato di salute del Cavaliere, affetto da tempo da una leucemia mielomonocitica cronica.

16 ore di viaggio per Berlusconi, fan 67enne da Cosenza al San Raffaele

“Sono partito alle 7 di ieri in autobus, sono arrivato stamattina dopo un viaggio di 16 ore. Sono venuto direttamente per zio Silvio, ho portato l’abitino votivo di San Francesco Paola e una bottiglietta con l’acqua santa di San Francesco e dei santini”. Lo ha detto ai cronisti Ettore Fragale, 67 anni di Cosenza, impiegato di banca in pensione, davanti all’ingresso di via Olgettina 60 dell’ospedale San Raffaele di Milano dove il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è ricoverato in terapia intensiva da mercoledì scorso. A chi gli chiedeva se fosse speranzoso, l’uomo che si definisce un “fan” del Cavaliere ha risposto: “Perché no? Se sono venuto qua è perché Silvio ci serve, anche se io voto Lega. Zio Silvio ci ha fatto rispettare come Italia, è un imprenditore, dà lavoro alla gente. Quando è venuto a Cosenza, ero sotto il palco, sono arrivato quasi vicino a lui. ma non ho mai avuto il piacere di vederlo. Spero di lasciare questi pensieri alla figlia o a un altro dei familiari”, ha concluso.

