Il capogruppo azzurro alla Camera: "Mi ha chiamato chiedendomi dell'attività parlamentare"

“Il presidente mi ha chiamato con insistenza perché si è preoccupato dei lavori parlamentari e del sostegno al governo Meloni. È molto soddisfatto delle attenzioni ricevute. Sulle sue condizioni di salute? Non mi ha detto nulla e non posso sostituirmi ai medici. Ma comunque la telefonata che ho ricevuto è quella di una persona attenta. Il fatto che sia entrato nel merito dei provvedimenti parlamentari dimostra che è nel pieno possesso delle sue facoltà. Era lucido? Altroché”. Lo detto il capogruppo di Forza Italia Paolo Barelli a Montecitorio sulle condizioni di Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele di Milano. “Mi ha chiesto con dovizia di particolari le attività che sta svolgendo il gruppo parlamentare. Ha detto proprio ‘Ricordatevi che lavoriamo tutti nell’interesse del Paese’. Chemioterapia? Non ho parlato di questo e non voglio sostituirmi ai medici. So che ha risposto bene alla terapia somministrata” ha aggiunto il deputato.

