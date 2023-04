Il governatore della Campania parla a margine di un evento a Napoli: "Soldi bloccati da oltre 9 mesi, destinati al Sud per l'80%"

Per Vincenzo De Luca non ci sarebbe “nulla di scandaloso” se ci fossero modifiche “ragionevoli” al Pnrr, il governatore campano è piuttosto preoccupato per i fondi di sviluppo e coesione. “Sono bloccati da oltre 9 mesi e per legge sono destinati per l’80% al Sud e per il 20% al Nord”, ha dichiarato De Luca a margine dell’inaugurazione a Napoli della mostra “Picasso e l’Antico” al Museo Archeologico Nazionale. “La Regione Campania dovrebbe avere, nel riparto di questi fondi, 5,6 miliardi di euro, destinati alla tutela del territorio e dei beni culturali, che non sono finanziati dal Pnrr”, ha aggiunto.

