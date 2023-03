Il governatore dell'Abruzzo da Meloni con i familiari

“Un incontro molto cordiale e anche toccante sotto il profilo umano. C’è grande amarezza e preoccupazione per il fatto che ci sono voluti sei anni per arrivare al giudizio di primo grado. Il terrore legittimo dei familiari e anche nostro, perché sarebbe inaccettabile, è che finisca tutto in prescrizione”. Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio a margine dell’incontro a Palazzo Chigi con la presidente Giorgia Meloni e i familiari e superstiti della tragedia di Rigopiano. “Non siamo chiamati a giudicare nel merito le sentenze ma ci impegneremo che il processo di appello avvenga nei tempi più stretti possibile. Incontrerò il presidente del Tribunale dell’Aquila per fare in modo che si possano fare udienze a tamburo battente e affinché si possa arrivare alla giustizia e alla verità in tempi utili“, ha aggiunto Marsilio.

