La premier a Bruxelles: "Posizioni della Lega sull'Ucraina non mi preoccupano, nostra linea è chiara"

Oggi Consiglio Europeo: i leader dei governi Ue affrontano a Bruxelles diversi temi con un focus su migranti e guerra in Ucraina. “Ci sono stati passi in avanti nel dossier migranti, aggiornato da una relazione della presidente della Commissione, che racconterà passi concreti sulla base delle conclusioni dello scorso febbraio. Io posso dire che sono soddisfatta dalla bozza di conclusioni, dell’ultima versione che sta girando, che chiede alla Commissione di procedere spedita e rimanda sullo stato di verifica di queste misure a un altro Consiglio europeo” ha detto la premier Giorgia Meloni al suo arrivo al Consiglio europeo. “Direi che possiamo confermare il fatto che il tema della migrazione è considerato oggi centrale, se vogliamo impensabile fino a qualche mese fa, e che viene seguito passo, passo dal Consiglio. Mi sembra un’ottima notizia”, ha sottolineato.

Ucraina, Meloni: “Posizioni Lega non mi preoccupano, linea Italia chiara”

“Se mi preoccupano le posizioni espresse dalla Lega in Parlamento sull’Ucraina? “No, francamente non mi preoccupano. Ripeto che al di là delle posizioni espresse, del necessario richiamo a continuare a lavorare per una soluzione del conflitto, su cui ovviamente tutti lavoriamo, il punto è capirsi su cosa sia utile effettivamente per arrivare alla fine del conflitto” Così ha invece aggiunto Meloni parlando del conflitto tra Kiev e Mosca. “Io ho detto come la penso: non c’è nell’attuale contesto misura più efficace di garantire un equilibrio tra le forze in campo. È l’unico modo per costringere alla fine a una negoziazione che deve essere però giusta, non si può prescindere da chi è l’aggressore e da chi è l’aggredito. Non sono preoccupata, perché io guardo ai fatti, e la linea italiana è molto chiara, io non ho mai avuto problemi”, ha aggiunto.

Meloni: “Visioni differente su patto stabilità”

Sul Patto di stabilità “ci sono visioni molto differenti in Europa. Io penso che l’Ue debba imparare dai suoi errori, dal passato, dalla realtà che stiamo affrontando” ha aggiunto Meloni. “Oggi ai paesi membri sono chiesti importanti investimenti per la transizione ecologica e digitale, per le catene di approvvigionamento strategiche. Non si può pensare che gli investimenti necessari a rendere competitivo il nostro sistema non vengano tenuti in considerazione nella governance. E io credo che la sfida dovrebbe essere, rispetto a quello che abbiamo visto in passato una governance più attenta alla crescita che alla stabilità. Ci sono dei passi in avanti ma su questo bisogna ancora lavorare”

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata