Incontro tra Cgil, Cisl e Uil. La prossima settimana la decisione su iniziative e modalità

Cgil, Cisl e Uil sono pronte alla mobilitazione unitaria dopo l’incontro di oggi, 23 marzo, presso la sede della Cgil. “Abbiamo fatto una comune valutazione sullo stato del confronto con il governo e sulla declinazione delle nostre priorità e le nostre urgenze. C’è la grande necessità di avviare un percorso di mobilitazione unitaria, parlando con le persone e spiegando le nostre ragioni e le nostre rivendicazioni”, ha detto il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra, presente al vertice insieme ai segretari generali della Cgil Maurizio Landini e della Uil Pierpaolo Bombardieri. “Ci prendiamo qualche giorno per fare un’opportuna verifica anche nei nostri organismi”, ha spiegato. “La prossima settimana saremo nelle condizioni di fornire ogni utile informazione sulle modalità, articolazione e intensità delle iniziative che pensiamo di mettere in campo”, ha aggiunto.

Bombardieri: “Modalità e obiettivi nei prossimi giorni”

“Abbiamo deciso di avviare unitariamente un percorso di mobilitazione per confrontarci con i lavoratori sui temi delle nostre piattaforme, per ascoltare i lavoratori e capire le sofferenze che stanno attraversando in questo momento e per ribadire la necessità di dare ascolto alle nostre richieste”, ha commentato Bombardieri. “Gli aspetti organizzativi, le modalità, gli obiettivi li decideremo nei prossimi giorni dopo aver consultato ognuno in casa propria i propri organismi. La notizia – ha aggiunto – è che la mobilitazione è unitaria e mi pare già una bella notizia”. “Inizia una fase di mobilitazione che coinvolgerà le lavoratrici e i lavoratori a partire dalle piattaforme e dalle proposte che abbiamo avanzato perché vogliamo cambiare le decisioni che ha preso finora il Governo“, le parole di Landini. “La prossima settimana saremo nelle condizioni di dire quello che vogliamo fare nelle prossime settimane e nei prossimi mesi”.

