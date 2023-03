Le parole di Pietro Orlandi dopo l'ok della Camera all'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta

Oggi la Camera ha dato l’ok per l’istituzione di una commissione parlamentare d’inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Ora la palla passa al Senato. “È una giornata molto positiva ed è stato fatto un passo importante. Le relazioni che ho sentito in aula sono state molto coinvolte”, ha detto Pietro Orlandi, fratello di Emanuela. “Non riguarda solo la scomparsa di una ragazzina ma tutto quello che è successo in questi 40 anni. Ci sono situazioni poco chiare che vanno chiarite. Oggi sono contento, ora la palla passa al Senato, mi auguro che per Aprile la commissione possa essere costituita”, ha concluso Orlandi.

