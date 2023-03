La sottosegretaria all'Istruzione si era recata alla scuola Ettore Molinari per partecipare a un incontro in ricordo dello studente del Fronte della Gioventù aggredito il 13 marzo 1975

Contestazioni contro Paola Frassinetti, sottosegretaria all’Istruzione, stamani alla scuola Ettore Molinari, istituto tecnonologio e liceo scientifico di Milano, dove avrebbe dovuto prendere parte a un incontro per ricordare Sergio Ramelli, studente milanese del Fronte della Gioventù, ucciso nel 1975, dopo essere stato aggredito da militanti della sinistra extraparlamentare. Al suo arrivo, Frassinetti è stata contestata da un gruppo di ragazzi e di esponenti della Rete antifascista di Milano. All’esterno, i manifestanti hanno affiso uno striscione con la scritta: “Memoria antifascista. Nel ricordo dei caduti della nuova resistenza. No al fascismo di ieri e di oggi”.”Si dimentica il prezzo pagato dai cittadini uccisi dai fascisti a partire da piazza Fontana”, è stato sottolineato dai ragazzi in presidio.

“Oggi sono stata all’Istituto Molinari accompagnata dal senatore Sisler, dall’onorevole Raimondo e dal rappresentante della Città Metropolitana, Pino Pozzoli. Ho deposto un mazzo di fiori sotto la targa che ricorda Sergio, studente del Molinari negli anni ’70, aggredito brutalmente dal servizio d’ordine di Avanguardia Operaia sotto casa, il 13 marzo di 48 anni fa e morto dopo 47 giorni di agonia. Ho anche ricordato che proprio in quella scuola un professore consegnò agli estremisti di sinistra il tema di Sergio contro le BR e da lì iniziò il suo calvario. Ringrazio per la sua significativa presenza il fratello di Fausto Tinelli, ragazzo di sinistra ucciso davanti al Leoncavallo, presto andrò a deporre i fiori anche nella sua scuola. Ringrazio gli studenti del Molinari che mi hanno accolto nel loro istituto e condivido il comunicato dove si dicono contrari ad ogni violenza”. Lo dichiara la sottosegretaria all’Istruzione e al merito, Paola Frassinetti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata