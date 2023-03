A Milano il raduno dell'estrema destra

“Non siamo razzisti. Una nazione che non sa dare sostentamento dignitoso agli italiani non è in grado di darlo agli immigrati che vengono qua a fare manovalanza a basso costo delle mafie”. Così Angela De Rosa, portavoce milanese di Casapound all’evento dell’estrema destra nel capoluogo lombardo, “ Prospettive per l’unità dei partiti, Casapuond, Lealtà Azione e altri”

