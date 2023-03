La premier incalzata dai giornalisti al termine della conferenza stampa

Il Consiglio dei ministri si è riunito in via straordinaria a Cutro e ha dato l’ok al decreto legge sui migranti. Giorgia Meloni, al termine della conferenza stampa, ha risposto ad alcuni giornalisti che le chiedevano perché non fosse andata a incontrare i familiari delle vittime. “Abbiamo lavorato per sistemarli in albergo, per dare loro una condizione dignitosa”, ha detto la presidente del Consiglio. “Perché non è andata al Palamilone a incontrare i familiari delle vittime?”, chiedono ancora i cronisti. “Abbiamo finito adesso. Vado volentieri”, risponde la premier per poi lasciare il chiostro interno del palazzo comunale di Cutro in cui si è svolta la conferenza.

