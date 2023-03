Il governatore campano: "Non c'è un euro e non c'è un medico"

“Il riassunto è presto fatto, non c’è un euro e non c’è un medico in più per la sanità pubblica nel nostro Paese“. Così Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania a margine di un’iniziativa a Palazzo Santa Lucia con il presidente dell’Inps Pasquale Tridico. “Ho visto sui giornali questa mattina che anche il ministro della Salute dice finalmente che occorrerebbero 4 miliardi di euro per dare il respiro minimo alla Sanità Pubblica del nostro Paese, ma siamo ormai il paese d’Europa che ha gli stanziamenti più bassi per la sanità pubblica. È una situazione drammatica”, ha continuato il governatore campano che ha poi concluso: “A furia di ripetere questa considerazione ho la sensazione che la gente si abitui anche alle situazioni drammatiche, ma noi rischiamo davvero di non poter tenere aperti i pronto soccorso nei prossimi mesi. Dovremo combattere, e dovremo combattere due volte in una regione come la Campania”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata