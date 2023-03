Ricco programma di appuntamenti dedicati alla figura della donna

Mostre, incontri, spettacoli, riconoscimenti speciali. Anche quest’anno, il Consiglio regionale del Piemonte mette in campo un programma di appuntamenti dedicati alla figura della donna. In occasione della Giornata dell’8 marzo, la giovane ricercatrice del Dipartimento di Chimica dell’Università di Torino Erika Michela Dematteis, ha ricevuto il premio Marcellina Gilli. Il riconoscimento, intitolato all’imprenditrice di Rosta, è stato istituito dal Consiglio regionale nel 2020, nell’ambito dell’attività della Consulta femminile regionale, e intende valorizzare le donne che in Piemonte si sono affermate nei diversi ambiti dell’imprenditoria, del lavoro, della ricerca o dell’impegno sociale e civile.

