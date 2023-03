Risposta alle indiscrezioni di stampa su una convocazione del ministro Piantedosi: "Sono inventate, prive di fondamento"

Palazzo Chigi smentisce la presenza di divergenze all’interno del governo in tema di immigrazione e nega una convocazione a tal proposito del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi da parte della premier Giorgia Meloni. Il governo ha diramato questa mattina una nota, rispondendo alle indiscrezioni di stampa secondo cui, in seguito al naufragio di Cutro, Meloni avrebbe deciso di prendere in mano il dossier migratorio e mettere ‘in pausa’ la stretta sull’accoglienza. “Le indiscrezioni apparse su alcuni organi di stampa relative a presunte divergenze sulla linea interna al Governo sull’immigrazione sono letteralmente inventate e dunque destituite di ogni fondamento“, si legge nella nota, che con le medesime parole afferma: “Le indiscrezioni apparse su alcuni organi di stampa relative a una convocazione a Palazzo Chigi del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, sono letteralmente inventate e dunque destituite di ogni fondamento”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata