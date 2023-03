Il Pd e il M5S in piazza con i sindacati in difesa della Costituzione dopo il pestaggio davanti a un liceo

Un colloquio con una stretta di mano tra la neo segretaria del Pd Elly Schlein e il leader M5s Giuseppe Conte. E’ accaduto ieri pomeriggio, in piazza Santa Croce a Firenze, dove è allestito il palco della manifestazione antifascista indetta dai sindacati in difesa della scuola e della Costituzione. Elly Schlein, Giuseppe Conte e il segretario generale della Cgil Maurizio Landini si sono fatti fotografare sotto il palco con in mano delle magliette bianche con le scritte che riportavano alcuni articoli della Costituzione.

“Sono molto felice che siamo in tante ed in tanti oggi, voglio ringraziare le organizzazioni sindacali che hanno pensato a questa bella mobilitazione che come vedete vede la partecipazione anche di molte forze politiche. Naturalmente sono molto felice che ci sia qui una grande delegazione del Partito democratico, che ci sia qui il Movimento cinque Stelle, che ci siano qui altre forze civiche e della sinistra ecologista, credo che sia un bel segnale che su alcune battaglie fondamentali, come abbiamo sempre detto, noi dobbiamo lavorare insieme sia in Parlamento che nel Paese, per organizzare una opposizione”. Lo ha detto Elly Schlein. “Noi ci saremo, su questi temi concreti: la difesa della scuola pubblica, la difesa della sanità pubblica, la difesa del lavoro, il salario minimo, la difesa della Costituzione, la battaglia contro l’autonomia differenziata – ha aggiunto Schlein – Credo che abbiamo molti spunti per fare un buon lavoro comune, ed è un piacere ritrovarci in questa piazza insieme. Grazie a chi ha organizzato, i sindacati e tutte le associazioni che hanno risposto a questo appello”

“L’aggressione squadrista dell’altro giorno” davanti al liceo michelangiolo di Firenze “è tanto più grave perché avvenuta davanti a un luogo della conoscenza – ha detto Schlein – e del sapere, e devo dire che è straordinario vedere la risposta delle giovani generazioni a difesa della scuola e dei luoghi del sapere, a difesa di un presidio di cultura antifascista. Siamo qui per questo, siamo molto felici di esserci, e continueremo ad essere come Partito democratico in tutti i luoghi in cui è necessario stare a difesa della nostra Costituzione”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata