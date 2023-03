La premier durante la sua visita a Nuova Delhi lancia un monito alla comunità internazionale

La pace in Ucraina è un’esigenza che “va ben al di là dell’interesse occidentale, è un interesse comune”. E in questo senso l’India, che ha la presidenza di turno del G20, può “facilitare un percorso negoziale verso la cessazione delle ostilità e per una pace giusta”. Giorgia Meloni lancia un monito alla comunità internazionale e lo fa davanti un parterre d’eccezione. A Nuova Delhi, dove si trova in visita ufficiale, interviene al Raisina Dialogue, appuntamento geopolitico annuale organizzato dall’India, alla presenza del primo ministro Narendra Modi, delle organizzazioni internazionali, dei Paesi ospiti e soprattutto dei ministri degli Esteri del G20, lì presenti per la riunione a loro dedicata. Occasione importante, per la premier, per rilanciare l’obiettivo della pace, senza rinunciare a ribadire il “pieno sostegno a Kiev” e la condanna dell’aggressione russa rispetto al quale l’Italia e i suoi alleati euro-atlantici non sono disposti a indietreggiare. Perché – spiega la presidente del Consiglio – “non possiamo consentire che la legge del più forte prevalga“.

Meloni tenta quindi un richiamo all’unità, smentendo “le false metafore di un mondo diviso. L’unità di fronte alla crescente minaccia alla pace e alla stabilità internazionale “è un interesse di tutti” e “questo può essere il messaggio chiave che potrebbe emergere dalla presidenza indiana del G20”. Un sollecito già arrivato durante le dichiarazioni al termine dell’incontro ufficiale con il primo ministro Modi, con il quale “condividiamo tale auspicio”, incalza la presidente del Consiglio, assicurando il massimo sostegno “alla presidenza indiana in questo senso”.

E il premier indiano risponde ribadendo che “la questione può essere risolta solo tramite il dialogo e la diplomazia e noi siamo prontissimi a fare la nostra parte per qualsiasi iniziativa” che “possa contribuire al processo di pace”. Meloni, tuttavia, non può non confermare “la posizione italiana di pieno sostegno alla sovranità e alla integrità territoriale dell’Ucraina”. Così come deve sottolineare che “gli avvenimenti dell’ultimo anno ci hanno portato indietro al ventesimo secolo” e “non si deve dimenticare che quella della Russia è un’aggressione contro l’unità territoriale di una nazione sovrana”. Pertanto “non possiamo restare seduti e fermi di fronte a questa provocazione al cuore della Carta dell’Onu“, afferma la premier, che mette a rischio non solo l’Europa ma “la sicurezza mondiale basata sul diritto internazionale”.Quanto agli altri temi della visita a Nuova Delhi, la presidente del Consiglio apprezza “la splendida accoglienza” per il primo viaggio in Asia dall’inizio del mandato, nel 75esimo anniversario delle relazioni bilaterali, “che sono certa riusciremo a rafforzare”.

Il vertice porta al risultato “di elevare i nostri rapporti a partenariato strategico“, spiega Meloni, parlando di relazioni “particolarmente solide, soprattutto nei rapporti commerciali” che hanno raggiunto “il record di 15 miliardi di euro”, ma annunciando una maggiore collaborazione anche nel settore della difesa e della sicurezza energetica. Un legame, quello tra Italia e India, che ha le sue radici storiche. La premier lo ricorda visitando il Memoriale di Gandhi, il Raj Ghat, dove lascia un messaggio sul libro d’onore Visita: “‘Vi sono al mondo pochi esempi d’un uomo che, solo, abbia compiuto la resurrezione del proprio Paese con la forza del pensiero e la dedizione estrema durata tutta la vita’. Così il grande Mahatma Gandhi parlava di Giuseppe Mazzini, uno dei padri del Risorgimento italiano, fonte d’ispirazione anche per quello indiano. Due patrioti che con le loro azioni e le loro opere hanno indicato il cammino ai nostri popoli“, scrive Meloni, e a due nazioni “oggi unite nella difesa della democrazia e della libertà”.

Durante il mio viaggio istituzionale in India, ho voluto recarmi in visita a Raj Ghat per rendere omaggio al Mahatma Gandhi. Un gigante della storia, un patriota, simbolo di non violenza, giustizia, uguaglianza e libertà. Per il suo popolo e per il mondo intero. pic.twitter.com/PtHhTChRhv — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) March 2, 2023

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata