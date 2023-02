Il deputato di FdI è considerato persona informata sui fatti nell'indagine per rivelazione del segreto che vede indagato il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro

Il deputato di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, vicepresidente del Copasir, è stato sentito in procura, a Roma, come persona informata sui fatti, nell’ambito dell’indagine per rivelazione del segreto che vede indagato il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro.

L’atto istruttorio, a quanto si apprende, si è svolto ieri negli uffici di Piazzale Clodio. Il fascicolo, partito da un esposto del deputato Angelo Bonelli, dei Verdi, è legato alla diffusione di alcune conversazioni tra Alfredo Cospito e agli altri due detenuti al 41 bis.

