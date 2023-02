L'iniziativa davanti Palazzo Chigi per ricordare al governo i migranti morti nel naufragio in Calabria

Un flash-mob per ricordare al Governo i migranti morti nel naufragio di Crotone è stato organizzato dai Giovani Europeisti Verdi al quale ha partecipato anche il portavoce dei Verdi, Angelo Bonelli. “Le parole del ministro Piantedosi sono indegne e io mi vergogno per lui. Definire irresponsabile chi ha perso tutto”, ha detto Bonelli che ha aggiunto: “Da Valditara a Piantedosi, sono ministri che non hanno il senso del limite. La Meloni dovrebbe cominciare a fare delle verifiche interne al proprio governo perché sono ministri non all’altezza del ruolo che dovrebbero svolgere”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata