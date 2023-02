La testimonianza a LaPresse: per impedire facessero chiamate

Ai migranti a bordo dell’imbarcazione naufragata a Steccato di Cutro, in provincia di Crotone, con oltre 60 morti, sarebbero stati sequestrati i telefoni dagli scafisti per non effettuare chiamate. E’ il racconto, come apprende LaPresse, reso da alcuni testimoni sopravvissuti alla tragedia che ieri ancora in stato di shock hanno parlato con i magistrati della Procura di Crotone che indagano per omicidio colposo, naufragio colposo e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.In particolare, un cittadino siriano che ha riconosciuto i presunti scafisti dalle fotografie che gli sono state mostrate, ha riferito del sequestro dei cellulari.

Legale: “Parole supersiti strazianti, si colpevolizzano”

Gli interrogatori e le testimonianze di chi è sopravvissuto al naufragio sono stati “strazianti” e “penosi”. Lo riferisce a LaPresse un avvocato del Foro di Crotone ieri in turno per le difese d’ufficio a cui è stata assegnata la difesa di un cittadino siriano che nel naufragio ha perso un nipote di 7 anni, uno dei due parenti molto giovani che accompagnava, e ancora non è riuscito ad avvisare la madre del bambino rimasta in Siria. “Si colpevoliza per non essere stato in grado di salvarlo e non sa come raccontarlo alla donna” racconta il legale.

