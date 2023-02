Il capo dello Stato ha inviato una lettera ai presidenti delle Camere e alla premier: perplessità sulla proroga delle concessioni demaniali marittime

Perplessità del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sulle norme del decreto c.d. ‘Milleproroghe’ che prolungano al 2024 le concessioni demaniali marittime. Il capo dello Stato ha promulgato la legge di conversione del decreto ma contestualmente ha inviato al presidente del Senato Ignazio La Russa, al presidente della Camera Lorenzo Fontana e alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni una lettera con alcune osservazioni.

Mattarella ha in particolare sottolineato come vada salvaguardato “il requisito dell’omogeneità di contenuto che la Corte costituzionale ha, in più occasioni, ritenuto oggetto di tutela costituzionale”.

Inoltre, per il capo dello Stato hanno sollevato “specifiche e rilevanti perplessità, in particolare, le norme inserite, in sede di conversione parlamentare, in materia di proroghe delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive”: “Questa materia è da tempo all’attenzione della Corte di giustizia europea che ha ritenuto incompatibile con il diritto europeo la proroga delle concessioni demaniali marittime disposta per legge, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati”, ha sottolineato Mattarella. “Le predette disposizioni del decreto-legge e della legge di conversione, oltre a contrastare con le ricordate definitive sentenze del Consiglio di Stato, sono difformi dal diritto dell’Unione europea, anche in considerazione degli impegni in termini di apertura al mercato assunti dall’Italia nel contesto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza“, ha aggiunto.

Balneari: “Servono iniziative Governo e Parlamento”

“Quanto alle modifiche approvate in materia di concessioni demaniali, è evidente che i profili di incompatibilità con il diritto europeo e con decisioni giurisdizionali definitive accrescono l’incertezza del quadro normativo e rendono indispensabili, a breve, ulteriori iniziative di Governo e Parlamento. Sarà infatti necessario assicurare l’applicazione delle regole della concorrenza e la tutela dei diritti di tutti gli imprenditori coinvolti, in conformità con il diritto dell’Unione, nonché garantire la certezza del diritto e l’uniforme applicazione della legge nei confronti dei soggetti pubblici e privati che operano in tale ambito”, ha scritto Mattarella nella lettera.

