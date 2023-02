Il leader di Noi con l'Italia: "Fi ha votato sempre per Kiev"

(LaPresse) “Il dibattito le battute, spettano alla responsabilità di ogni singolo leader ma Forza Italia ha sempre votato a favore dell’Ucraina e per l’invio dei armi quindi bene ha fatto Meloni nella posizione netta e chiara del Governo. Non spetta a me difendere Berlusconi, abbiamo sottoscritto un programma tutti insieme sulla politica estera e coerentemente stiamo andando avanti. La storia di Forza Italia e Berlusconi dobbiamo dire che è inequivocabile”. Lo ha detto Maurizio Lupi, di Noi con l’Italia, ai giornalisti fuori da Montecitorio, dopo le polemiche tra il leader di Forza Italia e il presidente ucraino Zelensky.

