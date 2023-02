Così il sindaco di Milano: "Guardo con attenzione al futuro del Partito. Serve sintesi"

“Sulle primarie del Partito Democratico uno vincerà, ma chiunque vincerà dovrà trovare un ruolo per l’altro a mio giudizio. Quello che chiederei è di non fare la gara a chi è più di sinistra, la questione è affrontare i temi. Se ci mettiamo ancora a dare colorazioni eccessive facciamo un errore”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi a Milano. “Stavo leggendo quello che diceva il presidente Emiliano – continua Sala – se trovassero una sintesi tra i due potrebbe non essere male, un modo per ripartire. Dal Pd credo si debba ripartire quindi in ogni caso io lo considero il partito vicino a me che mi supporta e guardo con attenzione al suo futuro”.

