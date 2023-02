Domenica 26 la scelta tra Schlein e Bonaccini: il voto online, quello dei fuorisede, i minori. Tutto quello che c'è da sapere

Il 26 febbraio si tengono le primarie del Partito Democratico: Stefano Bonaccini ed Elly Schlein sono i due candidati alla presidenza del partito, selezionati dopo il voto dei circoli Pd in Italia. Per votare occorre recarsi ai banchetti predisposti domenica, portando un documento di identità che attesti anche la residenza nel luogo in cui si vota. I seggi saranno aperti dalle 8 alle 20.

E’ possibile votare anche per i fuorisede, le persone di origini straniere e i minori over 16: per farlo occorre però registrarsi sulla piattaforma entro il 24 febbraio alle 12, scegliendo il punto in cui si vuole votare nel luogo dove si studia o lavora, diverso da quello di residenza.

E’ possibile anche il voto online per gli italiani all’estero o fuori sede (e altre categorie): per poter votare online era però necessario registrarsi entro il 18 febbraio sulla piattaforma, quindi ora è troppo tardi.

Possono partecipare alle primarie persone che “dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito Democratico, di sostenerlo alle elezioni e accettino di essere registrati nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori”: è la formula che andrà sottoscritta per dare la propria preferenza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata