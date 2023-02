Il ministro dell'Agricoltura parla dell'indagine sul sottosegretario alla Giustizia

“Il ministro si occupa di politica e ha chiarito gli aspetti politici. Se la magistratura intende procedere con una indagine è legittimo che lo faccia”. Così Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, parlando del caso di Andrea Delmastro, il sottosegretario alla Giustizia indagato per rivelazione di segreto d’ufficio per aver parlato in aula dei discorsi in carcere tra Alfredo Cospito e altri detenuti al 41-bis. “Confidiamo che una interpretazione di un autorevole magistrato pro tempore ministro sia abbastanza chiara, la cosa che stona un po’, mentre il ministro ha chiarito che quegli atti non erano secretati, una volta accertato questo dovrebbe essere rapida la seconda fase, la cosa che stona è che ci dovrebbe essere il segreto sulle indagini e invece finiscono sui giornali“, ha aggiunto Lollobrigida a Roma a margine di un evento della Coldiretti.

