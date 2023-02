Roma, 16 feb. (LaPresse) – “A decorrere dall’entrata in vigore” del decreto in materia di cessione dei crediti di imposta relativi agli incentivi fiscali “non è consentito l’esercizio delle opzioni” dello sconto in fattura o della cessione del credito al posto della detrazione, per gli interventi sui bonus edilizi. E’ quanto prevede una bozza del testo che verrà esaminato dal Consiglio dei ministri.

