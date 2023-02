E' sotto inchiesta per rivelazione di segreto d'ufficio nell'ambito del caso Cospito

“La difesa da parte del ministro Nordio di Delmastro e Donzelli è stata un boomerang. Oggi la procura indaga Delmastro per rivelazione di segreto d’ufficio e non segreto di Stato o investigativo. Il ministro della Giustizia ha fatto una confusione incredibile per difendere gli esponenti di FdI dei quali continuiamo a chiedere le dimissioni. Oggi abbiamo consegnato altri documenti perché riteniamo ci siano altri elementi da chiarire”. Così il co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli fuori da Montecitorio.

