Il governatore uscente del Lazio: "Se il Pd non ha una credibile proposta di governo i nostri elettori rimangono a casa"

“L’astensionismo ha colpito soprattutto il centro sinistra. Questo è un dato matematico evidente. Io continuo a pensare che se il Pd non ha una credibile proposta di governo l’alleanza si divide e i nostri elettori si arrabbiano e rimangono a casa. Ora dobbiamo ricostruire una identità, con forti idee e chiari valori”. Lo ha detto il governatore uscente del Lazio Nicola Zingaretti dopo le Regionali. “Identità però non è settarismo. Sono valori, contenuti, programmi e gambe per vincere e quindi io mi auguro che questo nuovo schiaffo che si è preso aiuti tutti a riflettere – prosegue Zingaretti -. Forse in passato con troppa fretta si è picconato un progetto politico che ha sempre vinto. Io nella mia vita ho sempre vinto perché insieme ho costruito forte identità e forte alleanza per essere competitiva”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata