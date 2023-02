La premier in conferenza stampa al termine del Consiglio europeo

Giorgia Meloni torna sulle tensioni col presidente francese Macron ma cerca di buttare acqua sul fuoco. “Confesso che trovo alcune letture italiane un po’ provinciali. Il tema non è ‘gelo’, ‘problemi’, il tema secondo me è che l’Italia è una nazione abbastanza centrale in Europa da dover dire quando su qualcosa non è d’accordo rispetto al passato in cui per noi era sufficiente stare in una foto e questo bastava a descrivere la nostra centralità”, ha dichiarato la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa al termine del Consiglio europeo straordinario. “Sono rapporti politici, mi pare che vengano raccontati come se stessimo alle medie, come un problema personale”, ha aggiunto la presidente del Consiglio.

