Il commento a margine della convention di Forza Italia a Roma

“Io o sempre detto di evitare di mischiare la guerra con il televoto. Si poteva gestire diversamente il caso perché il rispetto delle morti e per la tragedia che l’Ucraina vive con l’aggressione russa è cosa diversa dalla vittoria dei Maneskin e dal revival di Orietta Berti o dei Cugini di Campagna. Mischiare la bella rassegna musicale con la tragedia della guerra non l’ho mai ritenuto un fatto adeguato”. Così Maurizio Gasparri, a margine della convention di Forza Italia a Roma in vista delle elezioni regionali sul caso Zelensky a Sanremo.

