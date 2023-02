Le parole del leader di Forza Italia: "Siamo determinanti per governare, grazie a noi il Paese non si spacca sull'Autonomia"

“Sono passati quasi trent’anni, e siamo ancora una volta al governo del nostro Paese. Con le nostre idee, i nostri programmi, i nostri valori. Siamo parte essenziale del centro-destra, determinanti per vincere e per governare in Lombardia come in Italia. Siamo orgogliosi di rappresentare il centro liberale, il centro cattolico, il centro garantista, il centro europeista e atlantico, siamo orgogliosi di rappresentare in Italia il Partito popolare europeo, la più grande famiglia politica d’Europa, i moderati d’Europa alternativi alla sinistra”. Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un videomessaggio all’evento elettorale organizzato dal partito azzurro a Palazzo Lombardia, a Milano, a sostegno del candidato del centrodestra e attuale governatore, Attilio Fontana.

Su Autonomia grazie a FI non si spacca Paese

“Abbiamo finalmente ottenuto l’approvazione, da parte del nostro governo, una approvazione che la Lombardia da tanto tempo aspettava, quella dell’autonomia differenziata. Era un nostro impegno nei confronti degli elettori lombardi e delle altre Regioni che l’avevano chiesta con un referendum. Posso dire con legittimo orgoglio che è stata la capacità di equilibrio e di mediazione di Forza Italia che ha consentito di arrivare ad un testo condiviso, un testo che valorizza le possibilità dei territori senza penalizzare nessuno, senza spaccare il Paese, ma consentendo alla nostra Lombardia di guardare avanti, di potersi gestire, di guardare all’Europa, come ha dimostrato di saper fare e di voler fare. Un grazie particolare, per questo, alla nostra Elisabetta Casellati, che come ministro delle Riforme ha avuto un ruolo importante in questa difficile partita” ha aggiunto Silvio Berlusconi.

