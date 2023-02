La senatrice, sorella di Stefano Cucchi, visita l'anarchico detenuto nel carcere di Opera

Ilaria Cucchi è andata al carcere di Opera a Milano per incontrare l’anarchico Alfredo Cospito, in sciopero della fame da oltre 100 giorni. “Ho trovato le sue condizioni a dir poco allarmanti. Peggiora di ora in ora”, racconta Cucchi ai giornalisti. “Mi preoccupa il fatto che non ha intenzione di interrompere lo sciopero della fame. Per lui è una lotta politica e mi ha detto di non interessarsi a lui ma agli altri detenuti anziani e malati che sono al 41 bis. La prima cosa che mi ha detto è stata che non vuole più incontrare nessun politico. Io sarò l’ultima che incontrerà e lo ha fatto solo per la mia storia, per quello che rappresento. Mio fratello è morto di carcere e nessuno mai più dovrà morire di carcere”, conclude la senatrice di Alleanza Verdi-Sinistra italiana.

