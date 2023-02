Il ministro dei Trasporti ai microfoni di LaPresse

“In un momento di difficoltà economica per le famiglie non mi interessa alimentare polemiche. Che il Pd si stracci le vesti per una polemica politica mi sembra eccessivo. Come dice Nordio la salute di tutti dentro e fuori dal carcere va tutelata ma detto questo per quello che mi riguarda il 41 bis, per chi si è macchiato di reati particolarmente gravi, non si tocca“. Lo ha detto il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ai microfoni di Lapresse a margine della cerimonia di posa della prima pietra della Sala Polifunzionale Ipogea del Forte Aurelia della Guardia di Finanza a Roma. “Quello che invece si deve toccare è la violenza. Questi pseudo-anarchici che vanno in giro a minacciare incendiare hanno nelle carceri casa loro” ha aggiunto il segretario leghista.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata