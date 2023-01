Al cimitero monumentale di Torino si è svolta la cerimonia di commemorazione alla presenza del vicepresidente del Consiglio regionale e delegato al Comitato Resistenza e Costituzione, Daniele Valle, e del sindaco di Torino, Stefano Lo Russo

Ricordare l’orrore della Shoah per fare sì che non si ripeta. Nell’ambito delle celebrazioni per il Giorno della Memoria, il Consiglio regionale del Piemonte ripercorre la storia delle leggi razziali, della persecuzione italiana dei cittadini ebrei, delle deportazioni che culminavano nella prigionia e la morte. Nell’anniversario del giorno in cui avvenne la liberazione del Campo di Auschtwitz da parte dell’Armata Rossa, il 27 gennaio 1945, al cimitero monumentale di Torino si è svolta la cerimonia di commemorazione alla presenza del vicepresidente del Consiglio regionale e delegato al Comitato Resistenza e Costituzione, Daniele Valle, e del sindaco di Torino, Stefano Lo Russo.

